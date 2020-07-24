Китайский народ и «свободные нации мира» должны объединиться, чтобы противостоять политике Коммунистической партии Китая (КПК), которая угрожает мировым свободам, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Свободный мир должен восторжествовать над этой новой тиранией. Если свободный мир не изменит коммунистический Китай, коммунистический Китай, несомненно, изменит нас», — сказал Помпео, выступая в президентской библиотеке Ричарда Никсона в Калифорнии.

Он отметил, что «каждый народ должен будет прийти к собственному пониманию того, как защитить свой суверенитет, как защитить свое экономическое процветание, как защитить свои идеалы от щупалец КПК».

По его словам, США уже показали пример, «отвергнув притязания Китая в Южно-Китайском море» и предлагая странам мира отказаться от китайского оборудования в своих сетях 5G по соображениям безопасности.

«Я призываю каждого лидера каждой нации начать с того, что сделала Америка — просто настаивать на взаимности, прозрачности и подотчетности со стороны Коммунистической партии Китая», — подчеркнул Помпео.

При этом он отметил, что хотя Пекин не выполняет взятые на себя обязательства, Вашингтон будет продолжать переговоры с ним, однако положит в основу «принципы недоверия и проверок».

Помпео обратил внимание на идеологические разногласия между США и Китаем, назвав председателя КНР Си Цзиньпина «истинным сторонником обанкротившейся тоталитарной идеологии», цель которой — «глобальная гегемония, построенная на китайском коммунизме».

«Мы больше не можем игнорировать фундаментальные политические и идеологические различия между нашими странами, так же как КПК никогда не игнорировала их», — сказал госсекретарь.

По его словам, Китай совершает те же ошибки, что и Советский Союз, отчуждая потенциальных союзников, отвергая права собственности и верховенство закона.

Помпео заявил, что страны мира, уже осознают «угрозу, исходящую от Китая», но он понимает нежелание малых стран ссориться с Китаем.

«Некоторые из них просто не имеют возможности, мужества, чтобы стоять с нами в данный момент», — сказал он и обещал защиту со стороны Америки тем странам, которые будут противостоять Китаю.

«Я думаю о выборе ими своей позиции, а не позиции Америки или Китая. Выбор между свободой и тиранией. Это решение, которое мы просим принять каждую из этих стран», — сказал он.

Minval.az