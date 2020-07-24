Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс вновь отверг конспирологические теории, обвиняющие его в причастности к пандемии коронавируса, передает РИА Новости.

С момента вспышки коронавируса в соцсетях и интернет-СМИ распространяются слухи о причастности к пандемии фонда Билла и Мелинды Гейтс, которые якобы стремятся использовать вакцину для чипирования людей и глобальной слежки за ними. Видеролик, обвиняющий Гейтса в намерении «уничтожить 15% жителей Земли», набрал миллионы просмотров в YouTube.

«Это удручающая комбинация: пандемии, социальных сетей и людей, которые ищут очень простое объяснение», — заявил Гейтс в интервью телеканалу CNN.

Он напомнил, что его фонд пожертвовал 250 миллионов долларов на борьбу с пандемией. «Так что все просто переворачивается с ног на голову. Они говорят: окей, мы делаем деньги, значит, мы пытаемся убивать людей с помощью вакцин», — добавил Гейтс.

В начале июня Гейтс заявлял, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.

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