Президент США Дональд Трамп решил не отправлять федеральные войска в Нью-Йорк для борьбы с преступностью. Об этом заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Куомо поговорил с Трампом и объяснил, что отправка войск в город не обоснована, так как там нет федеральной собственности, которая находится под угрозой. По словам губернатора, президент прислушался к его словам и передумал.

«Президент сказал, что услышал меня, он сказал, что не будет этого делать», — продолжил Куомо, слова которого приводит «Газета.ру».

Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио пообещал подать на Трампа в суд, если он не отправит в американские города сотрудников федеральных правоохранительных органов для борьбы с беспорядками.

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