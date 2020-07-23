Два израильских истребителя вплотную приблизились к иранскому пассажирскому самолету в небе над Сирией. Об этом сообщает в четверг ТАСС со ссылкой на Fars.
Отмечается, что пассажирский самолет иранской авиакомпании Mahan Air направлялся в Ливан. К настоящему времени лайнер приземлился в аэропорту Бейрута.
При этом «Газета.ру» со ссылкой на IRIB отмечает, что иранский пассажирский самолет совершил экстренную посадку, в результате чего пострадали несколько человек.
«Несколько пассажиров пострадали после того, как экипаж пассажирского самолета, пытаясь избежать столкновения, совершил экстренную посадку», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что перехватившие иранский пассажирский самолет истребители были американскими.
«В ходе переговоров пилота самолета Mahan с пилотами двух истребителей и предупреждения о необходимости соблюдать безопасную дистанцию они представились как американские», — говорится в сообщении.