Губернатор Стамбула Али Ерликая сообщил подробности организации первой молитвы мусульман в храме Святой Софии после того, как тот получил статус мечети.

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Молитва продлится с утра 24 июля до утра 25 июля, все это время собор будет открыт для молитвы. Верующие должны будут принести с собой маску, молитвенный коврик, а также, как отметил мэр, «терпение и понимание», пишет «Интерфакс» со ссылкой на интернет-портал Еthnos.gr.

Ранее стало известно, что почти все билеты на первую молитву в Софии были приобретены верующими из разных стран.

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