Всемирная организация здравоохранения не рекомендует ходить в ночные клубы и на дискотеки, чтобы избежать заражения коронавирусом, сказала глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. Об этом пишет РИА «Новости».

«Если у вас есть возможность не ходить в ночной клуб, то лучше не ходить туда. Мы никогда столько не говорили про ночные клубы, как за последние дни, но они становятся основным местом», — сказала Керкхове.

Она также призвала людей избегать публичных мест, где нельзя держать социальную дистанцию.

Minval.az