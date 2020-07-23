Жители округа Колумбия (официальное название столицы США Вашингтона) как минимум до 9 октября 2020 года обязаны носить маски на улице. Об этом говорится в распоряжении мэра Вашингтона Мюриел Баузер.

Со среды ношение масок обязательно во всех общественных местах, на улице, а также учреждениях, которые открыты для посетителей, уточняет «Гордон».

Исключение сделано только для детей младше двух лет, людей, которые занимаются спортом на улице (при условии соблюдения дистанции), а также пожилых людей или других граждан, которые не могут носить маску по медицинским причинам.

В распоряжении отмечается, что использование масок, когда невозможно соблюдать дистанцию, должно замедлить распространение коронавирусной инфекции.

Minval.az