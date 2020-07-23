«Экономические связи Ирана с дружественными странами не идут в ногу с политическими связями».

Об этом на встрече с главой провинции Восточный Азербайджан сказал представитель МИД Ирана и новоназначенный посол этой страны в Азербайджане Сейид Аббас Мусави.

Он отметил, что в период работы послом в Азербайджане будет уделять внимание развитию торгово-экономических связей.

По словам А.Мусави, пограничные провинции Ирана играют очень важную и фундаментальную роль в развитии отношений с соседним Азербайджаном: «Но мы должны стараться использовать потенциал провинции для расширения торгово-экономических связей с Азербайджаном».

Он отметил, что основным направлением работы посольства Ирана в Азербайджане станет развитие экономических связей: «Поскольку у Азербайджана есть выход на российский и европейский рынки, наши связи будут направлены в большей степени на расширение экономической сферы. Доля экономических связей в программе развития связей двух стран составляет 80 процентов. Мы будем использовать весь потенциал для развития связей двух стран», пишет АПА.

Minval.az