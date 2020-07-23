Из-за «российской агрессии» против Украины страдает гражданское население, продолжается упадок экономики, а ВСУ несут боевые потери. С таким заявлением на онлайн-заседании Форума безопасности ОБСЕ выступил глава украинского оборонного ведомства Андрей Таран.

Министр отметил, что в Азово-Черноморском регионе развернута беспрецедентная милитаризация, продолжается «оккупация» территорий Украины и Грузии, а также Россия якобы препятствует свободе судоходства.

Таран считает, что для прекращения этих негативных явлений и «деструктивных и дестабилизирующих действий» РФ необходимо восстановление полного контроля Украины над всей границей с Россией, а также привлечение ОБСЕ к решению «проблемы Крыма». Министр убежден, что в отношении России должны продолжать действовать «крымские санкции».

Таран в качестве примера нарушения норм международного гуманитарного права привел недавнее «коварное убийство» украинского военного медика под Горловкой, «забыв» при этом уточнить, что погибший был гражданином Эстонии с белорусскими корнями.

Со стороны ОБСЕ, по его словам, должно быть уделено большее внимание на «разрушение» РФ основ европейской безопасности и создание ею «угроз» миру и стабильности на континенте, сообщает «Интерфакс-Украина».

Minval.az