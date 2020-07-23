Несмотря на то, что в Беларуси не принималось жестских карантинных мер в связи с коронавирусом, не закрывались предприятия, однако пандемия стоила республике полмиллиарда рублей в национальной валюте (около $210 млн).

Об этом заявил президент Александр Лукашенко на сегодняшнем совещании с руководством экономического блока правительства.

Столько стоили, сказал президент, дополнительные затраты на медицину и поддержку реального сектора экономики, однако, по его словам, «человек всегда важнее денег».

Лукашенко считает, что эти затраты удастся во многом компенсировать за счет отличного урожая, которого «никогда не было в истории Беларуси». «У крестьян есть все, чтобы поправить экономическое положение хозяйств», — отметил он.

С начала пандемии в Беларуси был зафиксирован 66 521 случай COVID-19, выздоровели более 59 тысяч человек, умерли — 513.

Minval.az