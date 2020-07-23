Раненный на границе с Азербайджаном армянский военнослужащий Артур Мурадян скончался.
Он был ранен 14 июля на армяно-азербайджанской границе, помещен в госпиталь, однако врачи не смогли спасти его жизнь, сообщает «Новости Армении».
Раненный на границе с Азербайджаном армянский военнослужащий Артур Мурадян скончался.
Он был ранен 14 июля на армяно-азербайджанской границе, помещен в госпиталь, однако врачи не смогли спасти его жизнь, сообщает «Новости Армении».
Дата: 2020/07/23 17:12
Раздел: Бывший СССР
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