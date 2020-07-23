Раненный на границе с Азербайджаном армянский военнослужащий Артур Мурадян скончался.

Он был ранен 14 июля на армяно-азербайджанской границе, помещен в госпиталь, однако врачи не смогли спасти его жизнь, сообщает «Новости Армении».

Minval.az