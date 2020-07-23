Прогресс в отношениях Москвы и Вашингтона практически невозможен в нынешней политической ситуации. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Стивен Биган во время заседания комитета сената по иностранным делам.

Отвечая на вопрос о причинах недавних санкций США против российского предпринимателя Евгения Пригожина и связанных с ним компаний, Биган сказал: «Шаги, предпринятые нами в отношении России недавно, — это просто часть ответных мер против давней модели поведения [России], которая делает практически невозможным для нас достижение прогресса в отношениях с русскими».

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