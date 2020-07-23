Президент США Дональд Трамп считает, что глава российского государства Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Тайип Эрдоган отличаются острым умом.

В интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир в среду, Трамп отметил, что его наиболее вероятному сопернику на предстоящих выборах президента США Джозефу Байдену следует пройти тест на когнитивные способности. Говоря о том, какими качествами должен обладать американский лидер, он отметил: «Нам нужен кто-то с острым умом». «Поскольку я могу сказать, что у председателя [КНР] Си [Цзиньпина] острый ум, у президента Путина острый ум, у Эрдогана острый ум», — пояснил он.

«Нельзя, чтобы у нас был кто-то, про кого нельзя сказать это на 100%», — отметил Трамп. «Мы имеем дело с людьми, которые сделали бы с нами нечто очень плохое, если бы могли. Нужно быть сообразительнее их», — полагает американский лидер.

Президент США сообщил, что пройденный им ранее тест на когнитивные способности был очень сложным. По словам Трампа, он продемонстрировал очень хороший результат.

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