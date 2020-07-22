Всемирная аудитория социальных сетей преодолела отметку в половину населения Земли. Об этом говорится в отчете Digital 2020 компаний We Are Social и Hootsuite, выдержки из которого приводит «Корреспондент».

По данным исследования на момент июля 2020 года глобальная аудитория соцсетей достигла 3,96 млрд человек, что составляет 51% всего населения планеты. При этом интернет-аудитория в мире выросла на 8,2%, а уникальных пользователей смартфонов стало больше на 2,4%.

Среди жителей планеты в возрасте старше 13 лет аккаунты в соцсетях есть у 65%. Ежедневно их аудитория увеличивается на миллион пользователей, что составляет по 12 человек в секунду.

На одного юзера в среднем приходится по 8,8 аккаунта на разных платформах. Ежедневно каждый пользователь проводит 2 часа 22 минуты. Также отмечается, что около 40% людей используют аккаунты в рабочих целях.

Рейтинг самых популярных соцсетей возглавляет Facebook с 2,6 млрд пользователей в месяц. На втором месте оказались YouTube и WhatsApp с 2 млрд юзеров. Instagram превысил порог в миллиард пользователей, а и LinkedIn — в 700 миллионов. Twitter имеет 326 млн активных пользователей.

При этом реальная аудитория YouTube и Twitter может быть значительно большей, за счет использования платформ незалогиненных пользователей.

Minval.az