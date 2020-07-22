Компания Tesla приступила к работе над секретным проектом, получившим кодовое название Palladium. Инсайдеры утверждают, что он заключается в кардинальном обновлении топовых моделей марки, которые приносят компании наибольшую прибыль — лифтбека Model S и кроссовера Model X. Проект «Палладий» таже предусматривает строительство новых производственных линий для выпуска этих электромобилей и, возможно, даже появление принципиально новых моделей Tesla, пишет «Популярная механика».

Предполагается, что Model S и Model X следующих поколений получат не только новые экстерьер и интерьер, но и принципиально новые батареи: аккумуляторы будут стоить дешевле 100 долларов на один кВт•ч, то есть батарея на 100 кВт•ч обойдётся дешевле 10 тысяч долларов. К примеру, стоимость аккумуляторов, которые применяются в Porsche Taycan, составляет 200 долларов, а батареи для BMW i3 обходятся баварцам в 253 доллара за 1 кВт•ч.

Кроме низкой стоимости, новые батареи Tesla должны будут, по словам Илона Маска, иметь срок службы в 1,6 миллиона километров. С ними Tesla планирует выйти на рынок энергетики и стать не только производителем электрокаров, но и поставщиком электричества — предполагается, что аккумуляторы будут в ночное время получать энергию по более дешёвому тарифу, а днём отдавать её по более дорогому.

Также известно, что в рамках проекта «Палладий» компания модернизирует сборочные площадки в Калифорнии и Неваде. Tesla Model S выпускается с 2012 года, Model X — с 2015. Название проекта может быть отсылкой к каталитическим нейтрализаторам «обычных» автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания, в которых активно применяется этот металл платиновой группы.

Minval.az