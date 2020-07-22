Беженцы продолжают возвращаться из Турции в районы Сирии, защищенные от террористов при поддержке ВС Турции.

Сирийцы, проживающие в различных районах Турции, прибывают к КПП «Джилвегезлю» в районе Рейханлы южной провинции Хатай, где проводится оформление, информирует «Анадолу».

Затем они направляются в безопасные районы Идлибской зоны деэскалации и в район Африна, очищенный от террористов в ходе операции «Оливковая ветвь».

В течение последних суток на сирийскую территорию проследовало свыше 100 семей.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона — беженцами.

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