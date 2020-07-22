Знатока «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним.

Журналистка издания The Bell Екатерина Аренина написала в Twitter, что он приставал к ней, когда она была школьницей. В комментариях к ее посту несколько человек поделились аналогичными историями.

«Когда мне было 15 лет, ко мне приставал, пытался поцеловать, трогал, звал к себе домой мой тогда учитель географии и до сих пор звезда ЧГК («Что? Где? Когда?») Миша Скипский», — написала Аренина.

Когда девушка училась в 10 классе, он стал ее учителем географии. Также она ходила к Скипскому на тренировки по «Что? Где? Когда?» По ее словам, на занятиях учитель регулярно пошло шутил, а также звал ее пить кофе после уроков. Аренина призналась, что тогда считала это дружбой. В 2010 году Скипский попытался поцеловать ее — после этого момента они перестали «пить кофе».

«Следующий эпизод случился в баре, где мы были с одноклассницей летом после 10 класса. Он трогал меня за ягодицу, звал нас к себе домой, мы не поехали. Мы, честно говоря, были не совсем трезвы, подружка меня увела оттуда», — поделилась журналистка.

Она добавила, что, когда ей было 18 лет, она переспала со Скипским. По ее словам, они случайно встретились за границей. Тогда она рассталась со своей первой любовью и была очень расстроена. Бывший учитель позвал ее в отель, и она согласилась «в каком-то порыве ненависти к себе». Девушка уточнила, что случившееся после окончания школы никак не влияет на то, что происходило, когда ей было 15.

Аренина подчеркнула, что многие знают и о других случаях домогательств знатока к школьницам. Она отметила, что, несмотря на это, он до сих пор работает с детьми.

«Спасибо, что заговорила об этом. Мне было 14, он лез целоваться, его руки оказывались под моим нижним бельем, он постоянно звал куда-то с ним поехать», — написала в комментариях @JaneAlien. Девушка подчеркнула, что пыталась поговорить о домогательствах с учителями, однако они высмеивали ее.

Многие бывшие ученики и ученицы Скипского подтвердили, что он регулярно пошло шутил на занятиях. «Еще пару недель назад думал, когда уже кто-то напишет какую-нибудь историю домогательств про него, не сомневаюсь, что их еще много», — добавил Артур Никитин.

В середине июля женщины начали публиковать в русскоязычном Twitter рассказы об абьюзе и домогательствах со стороны мужчин. В основном обвинения касались бывших или нынешних сотрудников СМИ.

В частности, шеф-редактора «МБХ Медиа» Сергея Простакова и фотографа Андрея Золотова обвинили в участии в групповом изнасиловании. Они уволились из издания. Несколько мужчин также рассказали, что к ним приставал ведущий «Дождя» Павел Лобков. Ведущий выступил с извинениями.

Обвинения также коснулись бывших журналистов Сергея Миненко и Руслана Гафарова, работавших во время публикации в Сбербанке. Последний позже принял решение уволиться из компании.

Minval.az