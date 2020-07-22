В регионе Астурия на северо-западе Испании выставили на продажу целую деревню. Поселение пытались реализовать два года назад по цене 2,37 миллиона евро. Теперь продавец согласился на огромную скидку, снизив ценник до 1,87 миллиона, сообщает Noticia.ru.

Деревня окружена полями и лесами. Из окон местных домов открываются виды на горный хребет Пикос-де-Эуропа. Покупатель получит 13 гектаров земли и здания общей площадью более тысячи квадратных метров. Всего в деревне 12 домов — большинство из них в хорошем состоянии, они были отремонтированы около 20 лет назад.

Кроме того, в деревне есть 12 участков под застройку и большая парковка. В настоящее время поселение функционирует как отель на 48 мест.

Minval.az