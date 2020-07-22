Агентство гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии приняло решение продлить запрет на регулярное авиасообщение с 31 июля до 31 августа включительно, говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте ведомства.

«Ограничения на осуществление международного регулярного авиасообщения продлены и действуют до 31 августа 2020 года», — информировали в агентстве. «Установленные ограничения не будут распространяться на те прямые международные рейсы, которые осуществляются между Тбилисским международным аэропортом (с кодом ICAO UGTB) и аэропортами Мюнхена (EDDM), Парижа (LFPG) и Риги (EVRA)», — добавили в агентстве гражданской авиации, пишет ТАСС.

Minval.az