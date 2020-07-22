Госсекретарь США Майк Помпео рассказал членам британского парламента о «купленной китайцами» Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Помпео отметил, что именно неверные действия Китая привели к гибели британцев во время пандемии коронавируса. По его словам, Пекин несет ответственность за погибших в этой стране. Кроме того, Помпео объяснял парламентариям, что ВОЗ — политическая, а не научная организация.

Ранее Вашингтон уже подозревал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адхана Гебреисуса в тесных связях с Пекином еще до вспышки коронавирусной инфекции.

Белый дом приостановил финансирование ВОЗ в середине апреля. В конце мая Трамп объявил о прекращении взаимодействия с ВОЗ. Вашингтон намерен полностью прекратить отношения из-за того, что руководство организации отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти Соединенных Штатов, сообщает The Independent..

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