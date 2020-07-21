Клинические испытания разработанной Оксфордским университетом вакцины от коронавируса в скором времени начнутся в Индии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Times of India.

Проводить испытания будет индийская компания-производитель вакцин Serum Institute, которая сотрудничает с Оксфордским университетом.

Однако приступить к данной фазе тестирования вакцины специалисты смогут только после того, как получат соответствующую лицензию от индийских властей.

«Мы подадим заявку на лицензию для клинических испытаний индийскому регулятору в течение недели. Как только они дадут нам разрешение, мы начнем испытание вакцины в Индии. Кроме того, мы скоро начнем производство вакцины в большом объеме», — сказал глава Serum Institute Адар Поонавалла.

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