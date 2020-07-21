Соединенные Штаты хотят создать новую международную коалицию для противостояния Китаю, заявил госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, американская сторона предлагает создать коалицию, которая будет понимать исходящую от Китая угрозу и сможет убедить Пекин в том, что его поведение «не отвечает интересам Китая», пояснил Помпео.

Госсекретарь США обвинил Китай в регулярном нарушении мирового правопорядка, отметил якобы значительную роль Китая в распространении новой коронавирусной инфекции, а также ситуацию в Южно-Китайском море и конфронтацию с Индией.

Minval.az