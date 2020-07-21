Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что его страна обязательно ответит США после убийства генерала Касема Сулеймани, которое совершили американские военные.

На встрече с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи в Тегеране он отметил, что Иран никогда этого не забудет.

– Они убили вашего гостя в вашем же доме, сознавшись в преступлении. Иран никогда этого не забудет и, безусловно, нанесёт ответный удар по американцам, – приводит сайт иранского лидера слова Хаменеи.

«Лайф» напоминает, что генерал Касем Сулеймани погиб 3 января при ракетном обстреле со стороны США. Вместе с командующим элитным спецподразделением «Кудс» были убиты несколько офицеров и замглавы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Позже Трамп заявил, что Сулеймани якобы планировал взорвать четыре американских посольства. В ответ на это Иран нанёс ракетные удары по базе Ирака, где располагались американские солдаты.

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