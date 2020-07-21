Турция будет сохранять присутствие в Сирии до тех пор, пока сирийский народ «не обретёт свободу и безопасность», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит агентство Anadolu.
Турция будет сохранять присутствие в Сирии до тех пор, пока сирийский народ «не обретёт свободу и безопасность», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит агентство Anadolu.
Дата: 2020/07/21 22:29
Раздел: Мир
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