В лондонском Тауэре впервые за более чем 500 лет увольняют стражей. Об этом сообщает газета Evening Standard.

Закрытие достопримечательности на четыре месяца из-за коронавируса нанесло сильный финансовый удар по управляющей организации Historic Royal Palaces.

Исполнительный директор HRP Джон Барнс отметил, что из-за отсутствия денег у них нет иного выход, кроме как уволить часть бифитеров.

Штат стражей состоит из 37 человек. Отмечается, что в организации предложили им уволиться по сокращению с получением выходного пособия. По информации издания, двое бифитеров подали соответствующие заявления.

Последнее известное сокращение штата бифитеров в Тауэре датировано 1485 годом при правлении короля Генриха VII.

Тауэр открылся для гостей с 10 июля, но из-за карантинных мер количество посетителей составляет менее тысячи гостей против тысяч в «докарантинные времена».

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