Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил арестовывать тех, кто не носит маску, предохраняющую от заражения коронавирусом. Об этом во вторник сообщает агентство Reuters.
«У нас нет сомнений в необходимости ареста тех, кто в условиях пандемии не носит маску и не соблюдает безопасную дистанцию. Это серьезное преступление. Пусть их арест послужит хорошим уроком остальным», — заявил глава филиппинского государства.
На прошлой неделе власти сообщили о том, что будут в случае необходимости насильно перемещать больных легкой формой пневмонии, вызванной коронавирусом, из домов в больницы, несмотря на обвинения в нарушении тем самым прав человека. Необходимость строгих мер чиновники объяснили резким ростом числа инфицированных и умерших от инфекции после того, как в июне на Филиппинах был ослаблен карантинный режим.
На этом фоне министр здравоохранения Франсиско Дуке обещал увеличить число ежедневных тестов на коронавирус с 20-23 тыс. в настоящее время до 32-40 тыс. Правительство, по его словам, намерено ко второму кварталу 2021 года довести число прошедших тесты до 10 млн человек, что составляет десятую часть населения страны. Сейчас анализы на коронавирус сдали 1,1 млн филиппинцев.