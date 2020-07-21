В округе Индии Малкангири колдун, пытаясь изгнать из клиентки бесов, сначала поджег ее, а затем накормил свиными фекалиями. Об этом пишет India Today.

На протяжении недели жительница села плохо себя чувствовала. Тогда ее соседи решили, что девушка одержима злым духом и отдали ее местному колдуну. Тот установил, что в нее вселился призрак.

Чтобы изгнать злой дух, экзорцист стал избивать девушку, поджег ей лицо, а потом заставил есть экскременты. Через некоторое время состояние местной жительницы ухудшилось, ее госпитализировали с ожогами.

Впоследствии полиция задержала и племенного колдуна. Его подозревают в покушении на убийство девушки.

Minval.az