Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что Иран хочет создать новый клуб для стран, пострадавших от санкций США, куда бы входили еще Китай и Россия.

Дипломат подчеркнул, что Россия — приоритетный партнер для Ирана, и подтвердил заинтересованность его страны в российском оружии. «Мы будем проводить консультации с Россией по поводу того, что нам необходимо для укрепления нашей обороноспособности», — отметил Джалали.

Представитель Тегерана также рассказал об идее его страны «создать клуб стран, находящихся под санкциями» с участием Ирана, России и Китая. «Американцы хотят, чтобы Россия была слабой, Китай был им экономически подчинен, а Иран был их колонией. Поэтому нам надо сотрудничать», — цитирует Джалали «Коммерсантъ».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео предупредил Россию и Китай о негативных последствиях от возможного снятия оружейного эмбарго с Ирана. По его мнению, действия этой страны могут подорвать стабильность цен на энергию.

США неоднократно требовали продлить запрет на поставки оружия в Иран, который истекает 18 октября 2020 года в соответствии с условиями так называемой ядерной сделки Тегерана с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. При этом в 2018 году американская сторона объявила о выходе из этого соглашения и пригрозила Ирану дополнительными санкциями.

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