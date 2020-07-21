Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск раскрыл преимущества чипирования людей. Его слова в Twitter-аккаунте приводит LAD Bible.

Говоря о подробностях мозгового импланта Neuralink, Маск заявил, что чипированные люди смогут контролировать уровень гормонов. По его словам, человек сможет спокойно снять тревогу или сконцентрироваться на размышлениях.

Кроме того, по мнению Маска, чип позволит слушать музыку, которая будет направляться прямиком в мозг. «Отличная функция», — прокомментировал ученый Остин Говард.

На вопрос другого пользователя, который поинтересовался, смогут ли устройства Neuralink стимулировать высвобождение окситоцина, серотонина и других химических веществ, когда это необходимо, предприниматель дал положительный ответ.

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