ВВС США приняли решение выкупить у американской корпорации Lockheed Martin предназначавшиеся для Турции восемь истребителей пятого поколения F-35. Об этом говорится в распространенном 20 июля заявлении американского министерства обороны.

В нем отмечается, что приобретение на сумму в $862 млн изначально произведенных Lockheed Martin для Турции восьми F-35 проходит в рамках модификации ранее заключенного контракта с американской корпорацией. В рамках данного соглашения ВВС закупили у компании дополнительно шесть истребителей F-35A. Кроме того, отметили в Пентагоне, в рамках модификации контракта Lockheed Martin внесет в самолеты изменения, требуемые ВВС США.

Изначально Турция планировала приобрести 100 истребителей. Однако в связи с закупкой Анкарой у Москвы зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 Вашингтон исключил Турцию из американской программы производства истребителей летом прошлого года. Тем не менее первая партия предназначенных для республики F-35 была уже произведена, но так и не отправлена в страну. Турецкие пилоты даже проходили в США спецподготовку для полетов на новых истребителях. После покупки ЗРС курсы были отменены.

Minval.az