Канцлер ФРГ Ангела Меркель видит положительные моменты перед началом четвертого дня саммита ЕС, на котором обсуждают семилетний бюджет и фонд восстановления экономики сообщества после пандемии.

«В последнюю ночь после долгих переговоров мы разработали рамки для возможной договоренности. Это прогресс», — отметила Меркель. «Есть надежда» на то, что консенсус будет достигнут, добавила она.

«Было понятно, что переговоры будут невероятно сложными», — сказала канцлер (цитата по ТАСС).

Разногласия по фонду восстановления экономики ЕС сводятся к тому, что стороны не могут договориться, сколько денег из него будет выдаваться странам сообщества безвозмездно, а сколько — в виде льготных кредитов. Наиболее жесткую позицию занимают Нидерланды и Дания.

Изначально планировалось, что саммит, начавшийся в пятницу, продлится два дня.

Minval.az