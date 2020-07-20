До настоящего времени в Турции выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 203002 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил в понедельник министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Твиттер.

По словам главы ведомства, за последние сутки в Турции подтвержден еще 17 летальных исходов от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число жертв заболевания достигло 5508, пишет «Анадолу».

Министр добавил, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 220572, поскольку еще у 931 человек тесты на вирус дали положительный результат.

По данным главы Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 43404 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено 4316781 анализов.

Minval.az