Президент Франции Эмманюэль Макрон поссорился с премьером Австрии Себастьяном Курцом на саммите Евросоюза из-за неуважительного поведения последнего, включая болтовню по телефону, во время обсуждений бюджета. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что Макрон принялся отчитывать Курца, которого часто сравнивают с первым, за решение отойти для ответа на звонок. «Видите? Ему все равно. Он не слушает других, у него плохой настрой», — разгневался французский лидер. РИА Новости отмечает, что некоторые источники сообщают о яростном ударе при этом кулаком по столу. Утверждается, что Курц был оскорблен риторикой Макрона.

Ранее сообщалось, что представители стран-лидеров Евросоюза в Брюсселе не могут уже несколько дней договориться по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана.

Minval.az