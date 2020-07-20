В Сети появилась онлайн-петиция с требованием прямого разговора президента РФ Владимира Путина с жителями Хабаровска.

«Две недели назад был задержан и этапирован в Москву, наш народный губернатор Сергей Иванович Фургал. Он обвиняется по тяжким статьям. Мы требуем провести прямую линию президента РФ с жителями Хабаровского края и Дальнего Востока», — говорится в тексте петиции.

Подписавшиеся, объясняя свое решение поддержать обращение, пишут, что требуют честного и открытого судебного процесса.

Так, Ирина·Соколовская пишет: «Требуем открытого и честного суда: суд с присяжными, суд в Хабаровске!!!».

Ольга Степанова·объяснила свою виртуальную подпись так: «Я подписываюсь, потому что считаю,что президент нашей страны должен ответить на наболевшие вопросы жителей как Хабаровского края, так и всего Дальнего Востока!»

Minval.az