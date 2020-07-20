Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиз Аль Сауда госпитализировали. Об этом сообщает Саудовское агентство печати.

Уточняется, что у короля было диагностировано воспаление желчного пузыря. Салман пройдет медицинское обследование.

Minval.az