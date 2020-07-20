Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиз Аль Сауда госпитализировали. Об этом сообщает Саудовское агентство печати.
Уточняется, что у короля было диагностировано воспаление желчного пузыря. Салман пройдет медицинское обследование.
Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиз Аль Сауда госпитализировали. Об этом сообщает Саудовское агентство печати.
Уточняется, что у короля было диагностировано воспаление желчного пузыря. Салман пройдет медицинское обследование.
Дата: 2020/07/20 10:40
Раздел: Мир
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