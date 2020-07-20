Жительница Великобритании Фатима Бридл (Fatima Bridle) боролась с коронавирусом рекордные 130 дней. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина все это время провела в больнице. Отмечается, что в течение 105 дней она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Бридл заразилась коронавирусом во время поездки в Марокко. В начале марта 35-летняя женщина вернулась в Британию, и у нее появились первые симптомы. Спустя несколько дней она получила положительный тест на коронавирус.

Позже состояние британки ухудшилось, и она не смогла самостоятельно дышать. Ее перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ. Бридл впала в кому и не приходила в сознание 40 дней. На фоне коронавируса у женщины начали развиваться пневмония и сепсис. В результате медики восстановили работоспособность ее легких на 40 процентов.

Женщине предстоит жить с одним рабочим легким. В настоящее время она не способна передвигаться самостоятельно из-за мышечной слабости. Бридл пользуется ходунками, но надеется, что занятия физкультурой помогут восстановить мышцы.

Minval.az