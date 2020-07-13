Реакцию различных государств на пандемию коронавируса можно описать четырьмя сценариями.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе брифинга, которого цитирует РИА Новости.

В первую группу он отнес страны Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки, «которые были предупреждены и осведомлены» о вспышке инфекции. По словам главы ВОЗ, лидеры этих государств «взяли контроль над ситуацией в свои руки», что позволило наладить эффективную коммуникацию с населением по поводу принятия необходимых мер.

В «европейском» сценарии имели место масштабные вспышки, которые удалось взять под контроль благодаря действиям властей и реакции населения, придерживавшегося мер по борьбе с COVID-19.

Третий сценарий складывается в странах, где власти вводили ограничительные меры, но их последующее ослабление привело к росту числа вспышек инфекции. Гебрейесус предположил, что «эти страны сдают позиции, поскольку доказавшие состоятельность меры не соблюдаются или не выполняются». Глава ВОЗ не назвал государства, в которых реализуется этот сценарий.

В четвертом случае, к которому он отнес Северную и Южную Америки, Южную Азию и некоторые страны Африки, наблюдался резкий рост числа заболевших. Эпицентром пандемии коронавируса сегодня, по словам Гебрейесуса, остаются Америки.

По информации ВОЗ, число зафиксированных случаев COVID-19 приближается к 13 миллионам. Жертвами пандемии стали более 566 тысяч человек.

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