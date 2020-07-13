«Для предотвращения подобной напряженности в регионе в первую очередь Армения должна положить конец политике оккупации и агрессии, проводимой против Азербайджана почти 30 лет. Оккупационные силы Армении должны быть выведены с оккупированных территорий Азербайджана».

Об этом заявил помощник президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев отметил, что все государства, обеспокоенные вопросами мира и безопасности в регионе, в частности, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, должны мобилизовать свои усилия и положить конец оккупационной политике Армении: «Во-первых, Азербайджанская Республика продолжит свою деятельность в международной политической-дипломатической плоскости. Соответствующие международные институты и государства будут проинформированы об этих преступных действиях Армении и будут сделаны необходимые заявления. Будет проинформирована вся международная общественность.

Во-вторых, Вооруженные силы Азербайджана защищают и продолжат защищать территориальную целостность, суверенитет, неприкосновенность наших границ. Если кто-то в Армении живет мечтами 90-х годов, а министр обороны Армении питает слабость к компьютерным играм и смотрит на военные операции с призмы компьютерных игр, то они очень заблуждаются.

Сегодня перед Арменией стоят обладающие большим потенциалом и мощью Вооруженные силы Азербайджана. И эти Вооруженные силы защищают границы Азербайджана, безопасность гражданского населения. Bu На каждую провокацию противника будет дан достойный ответ в соответствии с поручениями Верховного Главнокомандующего» (цитата по АПА).

Minval.az