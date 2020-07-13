Президент России Владимир Путин обратил внимание турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана на значительный резонанс, который вызвало в России решение изменить статус Святой Софии в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В свою очередь президент Турции заявил, что доступ к святыне будет гарантирован для всех желающих, включая иностранных граждан. Эрдоган также заверил российского лидера, что будет обеспечена сохранность христианских святынь.

Также в ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсудили обстановку в сирийском Идлибе.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по отдельным вопросам двусторонней повестки дня, заявили в Кремле.

Minval.az