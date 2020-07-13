В грудном молоке матерей, переболевших коронавирусом, были обнаружены антитела к заболеванию.

По словам экспертов, в молоке кормящих матерей содержатся специализированные антитела, которые могут выживать в пищеварительном тракте после обработки их желудочным соком. Ученые считают, что именно эти антитела защищают младенцев от коронавируса.

Специалисты также отмечают, что в теории грудное молоко могло бы применяться при лечении коронавируса, однако есть факторы, препятствующие этому. По их мнению, стоимость такого средства будет неоправданно высокой. При этом в молоке могут, напротив, содержаться вирусы, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование ученых из Пекинского института биотехнологии и препринт работы группы специалистов Калифорнийского университета Мерсед, осуществленной совместно с медшколой Икан на горе Синай.

Minval.az