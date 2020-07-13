Число случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19) во всем мире превысило 13 миллионов.

Согласно обновленным данным сайта Worldometer, по состоянию на утро 13 июля число случаев заражения COVİD-19 превысило 13 042 000.

Из-за COVID-19 скончались уже 571 660 человек, вылечились – 7 588 094. Лечение 4 881 944 все еще продолжается.

В США зарегистрировано наибольшее число случаев заражения COVID-19 и летальных исходов. Коронавирус был выявлен в Штатах у 3 413 995 человека.

За Соединенными Штатами следуют: Бразилия (1 866 176), Индия (879 466), Россия (727 162), Перу (326 326), Чили (315 041), Испания (300 988), Мексика (299 750), Великобритания (289 603), ЮАР (276 242), Иран (25 303), Пакистан (251 625), Италия (243 061) и Саудовская Аравия (232 259).

В Турции число случаев заражения возросло до 212 993.

Cтраны, в которых число заражений коронавирусом превышает 70 тысяч: Германия (199 950), Бангладеш (183 bin 795), Франция (170 752), Колумбия (150 445), Канада (107 590), Катар (103 598), Аргентина (100 166), Китай (83 602), Египет (82 070), Ирак (77 506), Индонезия (75 699) и Швеция (74 898).

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