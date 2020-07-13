Президент Сербии Александар Вучич назвал бездоказательными сообщения ряда сербских СМИ о «российском следе» в белградских протестах.

Отвечая в воскресенье в эфире канала TV Pink на вопрос, имеет ли Россия отношение к организации протестов, Вучич заявил: «У меня нет ни одного доказательства этого». Комментируя отмену встречи с послом России в Сербии, которая планировалась на 8 июля, президент сообщил, что она была отменена по техническим причинам: «По техническим причинам [была отменена], завтра я встречаюсь с послом России».

В то же время Вучич заявил, что «одинаково не испытывает счастья» в связи с деятельностью части американских, немецких и российских СМИ, поскольку не видит между ними разницы.

Minval.az