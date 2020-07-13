Внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио совершил самоубийство на 28-м году жизни, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах и менеджера матери молодого человека.

Источники в правоохранительных органах сообщили изданию, что внук певца был найден мертвым в своих апартаментах в американском городе Калабасас, штат Калифорния. По их данным, речь идет о самоубийстве.

Бенджамин Кио — сын Лизы Пресли, дочери Элвиса, и музыканта Дэнни Кио. Молодой человек, как и Элвис, был музыкантом и очень сильно внешне походил на своего деда, но о его жизни в целом известно мало.

«Ее сердце (матери Бенджамина — ред.) разбито, она безутешна и убита горем, но пытается оставаться сильной ради 11-летних близнецов и старшей дочери Райли. Он любила этого мальчика. Он был любовью всей ее жизни», — заявил изданию менеджер Лизы Пресли Роджер Видыновски.

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