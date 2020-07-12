Действующий президент Польши Анджей Дуда переизбран на второй срок.

Cогласно результатам exit poll, во втором туре президентских выборов, прошедшем в воскресенье, 12 июля, кандидат от правящей партии «Право и справедливость» Дуда набрал 50,4% голосов избирателей. Он обошел кандидата от оппозиционной партии «Гражданская коалиция» Рафала Тшасковского, который набрал 49,6% голосов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные exit poll.

Официальные результаты голосования будут объявлены в течение ближайших 48 часов.

Minval.az