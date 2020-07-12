Министерство культуры и туризма Турции вместе с Управлением по делам религии готовят рекомендации о подготовке к проведению мусульманских молитв в соборе Святой Софии в Стамбуле, передает РБК со ссылкой на Hurriyet.

По данным газеты, рассматривается возможность установить в соборе специальную систему освещения, при которой во время богослужений молящимся не будут видны христианские мозаики и фрески. Издание уточняет, что во время богослужений лазерные лучи будут затемнять лица святых во время богослужений, тогда как их одежда и другие элементы росписей останутся на виду.

Другой вариант предполагает, что мозаику будет закрывать занавес, но эта мера не рассматривается в качестве основной, пишет Hurriyet. Турецкие власти обещают бережно относиться к фрескам и мозаикам, чтобы не столкнуться с негативом из-за ненадлежащего обращения с историческими ценностями.

Ислам запрещает изображения живых существ, поскольку это считается идолопоклонничеством и противоречит основе учения о чистом единобожии.

Газета также указывает, что в той части собора Святой Софии, где будут проходить молитвы, для их участников расстелют ковер. Чтобы туристы не наступали на него, их будут проводить по специально созданному коридору.

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