На севере Ирака в рамках продолжающейся антитеррористической операции Pençe-Kaplan ликвидированы еще три боевика РКК, сообщает в воскресенье Министерство национальной обороны Турции.

Террористы нейтрализованы при поддержке ударных БПЛА.

В оборонном ведомстве Турции подчеркнули, что спецназ продолжает зачищать приграничные территории Ирака от террористов РКК.

Решение о проведении операции Pençe-Kaplan было принято в ответ на участившиеся случаи атак и обстрелов расположения турецкой армии в регионе.

На первом этапе операции уничтожены более 150 объектов террористов, задействованы самоходные установки «Шторм» и зенитно-ракетные комплексы.

После нанесения авиаударов, в определенные ранее зоны операции был десантирован спецназ.

Удары по объектам террористов наряду с самолетами F-16 нанесли вертолеты ATAK и ударные БПЛА.

Minval.az