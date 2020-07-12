Турецкий Фонд защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи (İHH) продолжает раздачу хлеба в Сирии.

В первом полугодии по линии İHH жителям Идлиба роздано 78 млн буханок хлеба, отмечает «Анадолу».

Для нужд сирийцев выделено 26 пекарен, в том числе на сирийской территории.

Хлеб в Сирии — стратегически важный продукт, в очереди за которым погибли десятки человек, в том числе в результате воздушных ударов, сказал сотрудник İHH по гуманитарным вопросам Сирии Селим Тосун.

«За годы конфликта по разным причинам нам пришлось закрыть свыше 100 пекарней в Сирии. Однако, на данный момент действуют 26 пекарней, которые работают по 6 дней в неделю», — отметил Тосун.

По его словам, хлеб пекут из муки, закупаемой благотворительными организациями.

Около свыше 8 миллионов человек в Сирии сегодня находятся на грани голодной смерти, сказал Тосун, отметив, что пекарни фонда распределяет по 500 тысяч буханок хлеба в сутки, в том числе среди жителей 400 лагерей беженцев на границе с Турцией.

Minval.az