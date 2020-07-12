Власти Канады намереваются продлить режим закрытых границ с США из-за ситуации с пандемией коронавируса. Изначально, согласно двусторонним договоренностям, предполагалось, что граница будет открыта уже 21 июля. Но новые массовые вспышки COVID-19 в южных штатах США вызывают у канадцев опасения, поскольку приток граждан из соседней страны может стать причиной возникновения второй волны заражения.

В конце прошлой недели американские конгрессмены из числа представители северных штатов, непосредственно граничащих с Канадой, направили в адрес канадский властей письмо о необходимости снятия пограничных ограничений. Реакция со стороны Оттавы на такую попытку давления была однозначной — «здоровье и безопасность канадцев это абсолютный приоритет». Об этом заявила заместитель премьер-министра Христя Фриланд в интервью CTVNews. «Решения о границах Канады принимаются канадцами и в интересах канадцев», — заявила она.

Аналогичную позицию занял и премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд, заявивший, что он в категорической форме выступает «против». «Я очень четко сказал — я не сторонник открытия границ 21 июля… Я люблю наших американских соседей, но не в данный момент. Приезжайте проведать нас, когда ситуация успокоится, особенно к югу от границы», заявил Форд. Его опасения подкрепляются рекордными показателями новых выявленных случаев «короны» в южных штатах США. По данным на 10 июля в Штатах было зафиксировано более 60 тысяч новых заражений 11,5 тысяч из которых, только лишь во Флориде. При этом в самой Канаде ситуация с COVID-19 стабилизируется и в последнюю неделю там фиксировали в среднем 380 новых случаев в сутки.

Премьер Онтарио заявил, что рекомендовал федеральным властям быть «очень осторожными» с вопросом открытия границ с США. «Я говорил с очень умным доктором на днях, и я спросил его: «Док, как вы думаете, когда придет вторая волна?». И он ответил: «Даг, она ударит в тот момент, как только вы откроете границу для международных поездок» И такой ответ не может не вызывать опасений», отметил Даг Форд.

Местные специалисты эпидемиологи также в большинстве своем выступают «за» сохранения ограничений на границе с Соединенными Штатами. Канадский инфекционист Исаак Богох в интервью CP24 заявил, что пандемия в Канаде на большей части территории уже находится под контролем, а в США происходит «полная противоположность». «Если мы вновь откроем нашу границу, то мы импортируем много случаев заражения в Канаду. И это разрушит все, что мы здесь сделали для контроля пандемии, что было бы очень обидно. Я думаю, что открытие границ вряд ли возможно в обозримом будущем», — заключил Богох.

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