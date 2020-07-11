Во Всемирном совете церквей считают, что превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть может привести к религиозному расколу и создать опасный прецедент для других религиозных групп. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо врио гендиректора Всемирного совета церквей Иоана Сауки президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
В данном письме Саука выражает «горе и смятение ВСС и 350 церквей из 110 стран мира, входящих в Совет» по поводу решения, предпринятого Анкарой в отношении собора.
По его словам, данным шагом Эрдоган «обратил вспять позитивные знаки Турции об открытости», а также превратил их «в признаки исключения и разделения».
Также представитель ВСС сожалеет о том, что Турция не согласовала данное решение с ЮНЕСКО.
Саука уверен, что превращение Святой Софии в мечеть подорвет все усилия по объединению представителей различных религий.