Президент Ирана Хасан Роухани заявил в субботу в телеобращении, что стране необходимо продолжать экономическую, социальную и культурную деятельность, соблюдая протоколы в сфере здравоохранения во время пандемии коронавируса.

«Самое простое решение — остановить всю деятельность, но на следующий день люди выйдут протестовать, что спровоцирует хаос, голод, невзгоды и напряженность», — сказал он.

«Иран должен продолжать экономическую, социальную, культурную деятельность, соблюдая протоколы в сфере здравоохранения», — подчеркнул Рухани.

Minval.az